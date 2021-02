“Geef onze prik maar aan de jeugd”: bekende volwassenen vragen jongeren te erkennen als ‘essentiële groep’

Afgelopen weekend kon u in onze krant en op onze site drie brieven lezen die HLN-reporters hadden geschreven voor hun tieners. Het was onze manier om de jongeren in Vlaanderen te laten weten dat er wel degelijk aan hen gedacht wordt in deze moeilijke tijden. Een open brief die vandaag gepubliceerd wordt, gaat daarin nog een stapje verder. Auteurs Sara Vercauteren (42), ex-woordvoerster DPG Media en vandaag managing director van Bepublic Group, en Heidi De Pauw (48), ceo van Child Focus, vragen dat jongeren erkend worden als essentiële groep in onze maatschappij.

“Mijn dochter is 20, zit in het tweede jaar handelswetenschappen aan de UGent en stelt het, in de gegeven omstandigheden, goed”, zegt Heidi De Pauw. “Maar als ik zie dat ze oudejaarsavond met drie vriendinnen buiten in de kou moet vieren en om half twaalf naar huis moet spurten omwille van de avondklok, dan breekt mijn hart.”

Plaats afstaan

Toen Sara Vercauteren en Heidi De Pauw vorige week vaststelden dat ze allebei rond dat thema berichtjes hadden gepost, ontstond het idee om de krachten te bundelen. “In een gesprek - via zoom - bleek al snel dat we allebei met hetzelfde gevoel zitten: wij willen onze plaats afstaan aan de jongeren. Wij hebben al zo veel kunnen genieten in dit leven, als we nu even wat langer moeten wachten om de draad weer op te nemen, is dat niet erg. We laten met plezier de jongeren voorgaan want voor hen is het meer dan nodig.”

Signaal en reddingsboei

Heel concreet: als er versoepelingen komen of wanneer er een volgorde wordt vastgelegd in de vaccinatiestrategie, moet de jeugd op de eerste plaats komen, vinden de auteurs. “Dat nu eerst de ouderen en het zorgpersoneel aan de beurt zijn voor de vaccinaties, vinden we prima. Maar daarna mogen de tieners en de jongvolwassenen een spuitje krijgen. We vragen om hen te erkennen als essentiële groep.”

Dat daarmee die geschrapte Romereis of gemiste afstudeerfuif niet ingehaald wordt, beseffen de opstellers van de brief. Maar toch denken ze dat het signaal essentieel is. “Uiteraard is dit deels symbolisch. Maar daarom niet minder onbelangrijk: het mentale welzijn van onze jongeren heeft nooit zo hard onder druk gestaan. Dit kan een reddingsboei zijn, een houvast.”

Geen virologen of politici

De open brief (die u onderaan dit artikel kan lezen, red.) is inmiddels ondertekend door tal van ‘ouders en betrokken volwassenen’ uit diverse sectoren. Eén van hen is voormalig radiopresentator Sam De Bruyn (34). Hij verwoordt zij bezorgdheid heel scherp: “Als je weet dat de oorsprong van mentale problemen vaak in de jeugdjaren ligt, dan moet je beseffen dat we nu een toekomstige mentale pandemie aan het creëren zijn. De menselijke en maatschappelijke kostprijs daarvoor, zal niet te overzien zijn.”

Opvallend is wel dat in het lijstje namen van ondertekenaars geen virologen of politici terug te vinden zijn. “We hebben er bewust voor gekozen om geen politiek statement te maken”, klinkt het. “We willen ook niemand in verlegenheid brengen. Het is een persoonlijke bezorgdheid die blijkbaar door veel andere volwassenen gedeeld wordt. Gelukkig maar.”

WAAROM IK DEZE BRIEF HEB ONDERTEKEND

De open brief. Zullen wij onze plaats eens afstaan aan de jongeren?

‘Volgorde vaccinatie ligt nog niet vast’, ‘Enkel wie écht essentieel is, krijgt voorrang bij vaccinatie’, ‘Bijna de helft van de jonge mensen tussen 18 en 24 jaar rapporteert een laag niveau van levenstevredenheid aldus Sciensano-onderzoek’, zo kopten de kranten afgelopen tijd. En tegelijkertijd verschijnen er posts op sociale media van jongeren die aan de alarmbel trekken. Met deze open brief trekken wij mee aan die alarmbel. We mogen het mentaal welzijn van onze jongeren niet langer negeren en moeten hen erkennen als een essentiële groep van onze maatschappij.

Want niet alleen mentaal welzijn is een aandachtspunt, ook andere problemen duiken op: van jongeren die stoppen met studeren omdat ze hun studies niet meer kunnen betalen omdat hun studentenjob in het café niet meer kan. Of jonge mensen die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt en geen vast contract meer vastkrijgen of al maanden technisch werkloos thuis zitten.

Hier en daar komen jongeren er voor uit en nemen schoorvoetend het woord, zich alvast excuserend op voorhand omdat ze weten dat ‘er nog ergere slachtoffers zijn van de coronacrisis’ of dat ze ‘het over het algemeen nog wel ok doen hoor’. Eerlijk gezegd, ze hoeven zich niet te excuseren. Integendeel, ze mogen gerust wat harder aan de alarmbel trekken. Of misschien moeten wij dat ook eens voor hen doen. Nee, deze cijfers zijn niet ok. Nee, die signalen mogen we niet langer negeren. En ja, jongeren, we horen jullie noodkreet. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk al te vaak gehoord. Tijd om die woorden in daden om te zetten. Dat zijn we als samenleving aan jullie verplicht.

Aan iedereen die jong is geweest

Daarom deze open brief, wij (ouders en andere betrokken volwassenen) willen een stapje opzij zetten. Want wij hebben al veel kunnen genieten van het leven. Reizen, restaurants, concerten, cafés... we hebben al gulzig gegeten en gedronken in alle betekenissen van het woord. En uiteraard willen we dat terug, en snel. Maar laat ons eerlijk zijn, we hebben al veel gehad. We kunnen dus gerust nog een beetje langer wachten om de draad terug volledig op te pikken. Maar voor jongeren is dat anders. Zij halen die verloren tijd nooit meer écht volledig in.

Want weet je dat nog? Toen jij 16 was en naar je eerste fuif ging? Toen jij 17 was en de eerste keer met vrienden op vakantie ging? Toen jij 18 was en je eerste werkervaring opdeed? Of voor het eerst naar die grote aula ging? Toen jij 19 was en die jongen of dat meisje leerde kennen? Je praat er nu waarschijnlijk nog steeds enthousiast over. Al die eerste ervaringen, al die eerste keren, zijn vormend voor je verdere leven. En in tegenstelling tot de jaren die we als volwassene doorbrengen zijn de jaren van ontplooiing kort en als je die mist, komen ze niet meer terug.

En dus, als we vandaag nadenken over versoepelingen. Waarom zouden we dan niet eerst denken aan onze jongeren, ook die van 18 en ouder, en hoe zij al iets meer vrijheden kunnen krijgen? Met meer samenkomen bijvoorbeeld, opnieuw naar de aula gaan, aanwezig zijn op kleine evenementen na een sneltest of gewoon alvast met meer kunnen sporten, wandelen, of gewoon rondhangen op basketbalpleintjes of aan skateterreinen, ... zonder angst voor een boete.

Onze spuit krijgen ze

En dan zijn er ook nog de vaccinaties. Dat eerst de oudsten, de meest kwetsbaren en de meest essentiële beroepen aan de beurt komen, lijkt ons logisch. Al het zorgpersoneel, in de brede zin van het woord, moet zo goed mogelijk ondersteund worden. Maar waarom zouden we daarna niet jongeren tussen 18 en 24 voor laten gaan? Hen die cruciale tijd teruggeven waarin zij zich verder ontwikkelen - net zoals wij dat al lang geleden hebben gedaan.

We moeten de maatschappelijke meerwaarde van de jeugdigheid erkennen. Vandaag vormen zij zich. Morgen bepalen ze mee het beleid, dragen ze bij aan onze economie en brengen ze zelf de nieuwe generatie groot. Vandaag acties ondernemen voor hun mentaal welzijn is dus van maatschappelijk belang, op korte én op lange termijn.

Uiteraard lossen we de mentale welzijnsproblematiek van de jeugd niet op door hen één keer voorrang te geven op een vaccin. Een structurele aanpak is daarvoor nodig. Maar onze plaats afstaan voor het vaccin kan wel een eerste stap zijn. Zelfs al is het symbolisch. We geven hen een teken dat ze ertoe doen in onze maatschappij. Dat ze het waard zijn om in te investeren.

We begrijpen jullie, jongeren. En net zoals jullie op de bus jullie plaats afstaan voor ouderen, zijn wij nu bereid om onze plaats af te staan voor jullie.

Heidi De Pauw (CEO Child Focus) en Sara Vercauteren (Managing Director Bepublic Group) schreven dit in eigen naam.

Ondertussen ondertekenden volgende betrokken volwassen de brief in persoonlijke naam mee: