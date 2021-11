“Geef ons meer volk”: nog dit jaar 10 miljoen euro extra voor kinderopvang

De Vlaamse regering maakt dit jaar nog 10 miljoen euro extra vrij voor de kinderopvang. Dat is zonet afgeklopt op de ministerraad. Met het geld zullen 264 extra pedagogische medewerkers aangetrokken worden die onthaalouders en kinderbegeleiders helpen bij hun verzorgende en opvoedkundige taken.

De sector schreeuwt al lang om extra personeel. VDAB heeft momenteel 694 vacatures openstaan voor ‘begeleider in een kinderopvang' - sinds vorig jaar een knelpuntberoep -, net als 128 voor kinderopvangverantwoordelijke en 180 voor kinderverzorger. Al liggen de cijfers in realiteit hoger, want niet elke opvang meldt zijn vacatures aan via de jobsite. “Vroeger konden we periodes overbruggen met interims, nu zeggen interimkantoren vlakaf: ‘Sorry, we kunnen niet helpen’”, reageerde Ingrid De Meerleer, directeur kinderzorg bij i-mens onlangs. “Wie voor de job kiest, blijft niet noodzakelijk lang in dienst.”

De Vlaamse regering probeert het personeelstekort te verhelpen en stelde eind maart al het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) voor. Ze onderschrijft daarmee het belang van kinderopvang en voorziet middelen om zijn pedagogische functie verder uit te bouwen. Dit jaar wordt daarvoor nog 10 miljoen euro gebudgetteerd, zo maakt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekend. Ongeveer 264 voltijdse pedagogische coaches zullen in kinderdagverblijven, bij onthaalouders en in publieke buitenschoolse opvangen ingeschakeld worden, bovenop het al bestaande personeel. Ze werken mee met de kinderbegeleiders en voeren zorg- en pedagogische taken uit. Het gaat om 169 medewerkers in de private sector en 95 in de publieke die vooral bij startende onthaalouders en kinderbegeleiders een handje toesteken.

“De investering zorgt voor meer personeel op de werkvloer, verlaagt de werkdruk voor de kinderbegeleiders en moet de inzichten en vaardigheden van kinderbegeleiders versterken terwijl ze aan de slag zijn", aldus minister Beke. “De ondersteuners helpen mee de pedagogische visie uit te werken, communiceren met ouders of bieden hulp bij concrete vragen zoals de omgang met huilbaby’s of hoe men gezond eten kan stimuleren.” De middelen worden in de Vlaamse begroting ingeschreven.