“Geef in kleuterklas al les over het klimaat”: Vlaamse Jeugdraad komt met opmerkelijk advies

‘Hoe breng je de boodschap van de klimaatcrisis tot bij jongeren zodat er wordt overgegaan tot actie’?, was de basisvraag van de Vlaamse Jeugdraad. Dit resulteerde in een communicatiestrategie met 21 adviespunten. Vijf van die adviezen hebben betrekking op het onderwijs. “Het gebrek aan actiegerichtheid en wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering moet worden aangepakt via een klimaatleerplan, dat wordt aangeboden vanaf de kleuterklas tot en met het hoger onderwijs, ongeacht de studierichting”, staat te lezen. “Momenteel wordt er over het klimaat gesproken in de lessen aardrijkskunde, maar door het er ook in de lessen economie en geschiedenis over te hebben, maar je het concreter en de urgentie duidelijker”, zegt Anita Nyame, adviseur van de Vlaamse Jeugdraad.