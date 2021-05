“Geef het vaccin tijd en vermijd besmetting eerste twee weken na inenting”

“We willen een oproep lanceren tot voorzichtigheid na uw vaccinatie”, aldus Van Gucht vanmiddag op de persconferentie van Sciensano over de huidige coronasituatie. “De campagne stoomt goed door, en alle gegevens wijzen erop dat de vaccins een goede bescherming geven tegen alle gekende varianten. Stilaan kunnen we dus het ergste van de pandemie achter ons laten. Maar de vraag blijft of we op de weg naar beneden nog een bobbel gaan tegenkomen.”

Maar de vaccinatiecampagne is nog verre van afgelopen: volgens de huidige planning zal iedereen pas volledig gevaccineerd zijn midden augustus. En dus volgt er een waarschuwing: “We horen jammer genoeg regelmatig van artsen dat mensen Covid-19 krijgen kort na hun vaccinatie. Dat komt doordat de eerste vaccinatiedosis pas bescherming geeft twee tot drie weken na de inspuiting. Als u dus besmet wordt tijdens de eerste twee weken, kan u dus nog niet rekenen op een bescherming door het vaccin. Het is alsof u nog niet gevaccineerd bent. Uw afweer heeft twee weken nodig om in paraatheid te komen. Blijf dus voorzichtig in de eerste twee weken na de inenting.”

Varianten

Daar komt nog bij dat de meeste vaccins pas hun volledige werking bieden na twee inentingen. “Dat is bijzonder belangrijk in de bescherming tegen de varianten zoals de Indische”, aldus Van Gucht. Hij citeerde een Britse studie waaruit blijkt dat zowel de vaccins van Pfizer/BioNTech als die van AstraZeneca bescherming bieden tegen alle varianten, maar wel met grote verschillen tussen de dosissen. “Eén dosis van Pfizer of AstraZeneca vermindert de de kans op Covid-symptomen met 51 procent bij de Britse variant, en 34 procent bij de Indische variant. Bij twee dosissen was er wel een bescherming van 60 procent bij AstraZeneca, en zelfs 93 procent bij Pfizer.”

Van Gucht wees er ook op dat het daarbij ging om alle mogelijke vormen van de ziekte, dus ook heel milde symptomen. “Als we kijken naar de ergste vorm, met ziekenhuisopnames erbij, dan is de bescherming daartegen sowieso een stuk hoger, ook na één dosis. Beide vaccins geven in dat geval 80 tot 90 procent bescherming.” Voor de Indische variant zijn er wel nog onvoldoende data om daar correcte cijfers over te geven.

“Evenveel twintigers en tachtigers in het ziekenhuis als tachtigers”

Dat de vaccins wel degelijk helpen, en dan zeker tegen ziekenhuisopnames en overlijdens, toonde ook Gudrun Briat, woordvoerster van de Taksforce Vaccinatie. Uit de meest recente ziekenhuiscijfers blijkt dat nu voor het eerst sinds het begin van de pandemie vooral mensen van 40 tot 59 jaar in het ziekenhuis liggen met Covid-19. Bovendien liggen er nu bijna evenveel twintigers en dertigers in het ziekenhuis als tachtigplussers.

Volledig scherm De evolutie van het aantal ziekenhuisopnames toont duidelijk de daling aan bij de ouderen, en de stijging bij de jongere leeftijdsgroepen. © Sciensano

Zes miljoen vaccins gezet

Uit de meest recente vaccinatiecijfers blijkt dat er nu in België meer dan 6 miljoen vaccins zijn toegediend.

Daarmee kregen 4.379.000 inwoners al minstens een eerste prik, en 1.716.000 ook een tweede.

Elke dag komen er nu gemiddeld een 103.000 inentingen per dag bij, al zal dat cijfer in de loop van deze week allicht weer wat dalen om volgende week opnieuw de hoogte in te gaan.

Over de hele vorige week bekeken ging het om bijna 720.000 toegediende dosissen, ongeveer evenveel als de ‘topweek' begin mei, met toen 730.000 dosissen.

Alles samen is nu 38 procent van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd, en 14,9 procent volledig. In Vlaanderen gaat het om 38,68 procent, in Wallonië om 39,41 procent, in Brussel om 28,59 procent en in de Oostkantons om 44,51 procent.

