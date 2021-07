Gedood terwijl hij moeder wilde beschermen

De ene buurman zegt dat ze gewoon via de voordeur binnenstapten, de andere wijst naar de twee ladders die achter de appartementsblok liggen en zouden gebruikt zijn om op het terras van de woning te raken. De buurt is in de ban van een schokkende gebeurtenis die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond. Niemand had iets gehoord of gezien, tot plots de straat gevuld was met blauwe zwaailichten.