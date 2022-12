Gedood omdat bij (ex-)partner stoppen doorsloegen. Dit jaar al 21 gevallen van vrouwenmoord in ons land: wij geven hen een gezicht

Expert partnerge­weld over aangiftes van slachtof­fer familiedra­ma: “Factoren voor dergelijk geweld vaak al zichtbaar vanaf eerste aangifte”

Cennet K. (28) had al meerdere aangiftes van partnergeweld gedaan bij de politie. Toch werd ze vrijdagavond gewurgd door haar man Ismael Y. (33), die ook hun zoontje doodde. “Telkens is ze door de politie wandelen gestuurd”, zegt de advocaat van de nabestaanden. Volgens een expert in partnergeweld is het dringend tijd voor beter overleg en opleiding. “We weten welke maatregelen meestal kunnen werken.”

