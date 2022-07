Gedetineerden helpen mee aan renovatie Brusselse Justitiepaleis

Vier gedetineerden uit de gevangenis van Nijvel zijn sinds anderhalve maand aan de slag in het Brusselse Justitiepaleis. Ze voeren schilderwerken uit in de verouderde lokalen van de Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie.

“We zetten volop in op tewerkstelling van gedetineerden, omdat het een ideale manier is om veroordeelden weer op het rechte pad te krijgen”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Het geeft gedetineerden ook de kans om zich voor te bereiden op een succesvolle herintegratie.”

Het Brusselse Justitiepaleis dateert van 1883 en is een van de meest iconische gebouwen van het land. Heel wat ruimtes zijn echter sterk verouderd en vertonen tal van mankementen. De renovatiewerken aan het sinds 2001 beschermde monument blijken evenwel een werk van lange adem.

Bewaking

Onder meer de lokalen van de Directie Beveiliging (DAB) zijn er slecht aan toe. Die dienst staat in het paleis in voor de bewaking, de algemene veiligheid en het overbrengen van gedetineerden naar zittingszalen. De 160 agenten zijn gedeeltelijk gehuisvest in de voormalige garages van het gebouw.

Om de lokalen op te frissen, besloot de DAB samen te werken met Cellmade. Dat is het tewerkstellingsplatform van het gevangeniswezen. Vier gemotiveerde gedetineerden die bijna aan het einde van hun straf zijn, gingen na een grondige screening op 29 mei aan de slag met de schilder- en plamuurwerken. In werkweken van 40 uur namen ze de voorbije weken de kleedkamers, rustruimte, gangen en doorgangscellen onder handen. Af en toe wordt ook in het weekend gewerkt, omdat de doorgangscellen dan beschikbaar zijn.

“De gedetineerden kunnen onder vrij soepel toezicht werken”, klinkt het bij Justitie. “Ze zijn goed gescreend en gemotiveerd om zich aan de strikte regels te houden, anders brengen ze hun vrijlating in gevaar. Initieel was er bij sommige politiemensen wat argwaan, maar die is intussen verdwenen. Er werd dan ook snel vooruitgang geboekt en het resultaat mag gezien worden.”

Schilderwerken

Het Brusselse Justitiepaleis is niet het enige gebouw waar gedetineerden schilder- of andere werken uitvoeren. Eerder hebben gedetineerden van de gevangenis van Oudenaarde al schilderwerken uitgevoerd in het gerechtsgebouw van Oudenaarde. En momenteel zijn gedetineerden van de boerderijgevangenis in Ruiselede bezig met schilderwerken in het toekomstige detentiehuis in Kortrijk. Ook de schilderwerken in de nieuwe gevangenis van Haren gebeuren door gedetineerden via Cellmade.