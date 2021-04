Gedaan met winkelen op afspraak "en da's maar goed ook": cijfers van modewinkels gehalveerd

De Belg en winkelen op afspraak? Geen succes, zo bleek in de afgelopen vier weken. Uit rondvraag van ModeUnie bij 339 modehandelaars blijkt dat het afspraakshoppen ervoor zorgde dat er gemiddeld 53 procent minder over de toonbank ging. Maar liefst 97,2 procent van de modehandelaars zegt minder verkocht te hebben in vergelijking met een normaal verkoopjaar, zoals in 2019. “Consumenten vonden hun weg niet naar de winkel, zoveel is duidelijk”, zegt Isolde Delanghe, directeur van ModeUnie. “April is doorgaans ons topmaand, maar de horeca is dicht, communies en huwelijken kunnen niet doorgaan en mensen werken thuis. Waarom zou je dan iets nieuws kopen?”