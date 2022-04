Gedaan met schuifelen op een tegel: maak kennis met professioneel openingsdansplanner Liza Heirman (28)

Vlaanderen kan aange­klaagd worden omdat het kinderen in een cel stopt

De 16-jarige jongen in Antwerpen is lang niet het eerste kind met een beperking dat in een cel belandt zonder strafbare feiten te plegen. “Dit is een flagrante schending van de kinderrechten. Kaart dit bij Europa aan en men zal nagaan of Vlaanderen wel genoeg doet voor zijn kwetsbare kinderen”.

13 april