Gedaan met lijfstraffen ? Sp.a dient wetsvoorstel in tegen geweld van ouders op kinderen

In heel de Europese Unie zijn er slechts drie landen waar lijfstraffen niet expliciet verboden zijn: Italië, Tsjechië en... België. S.pa wil daar verandering in brengen en heeft nu een wetsvoorstel ingediend om systematisch geweld tussen ouders en kinderen te verbieden. “Het staat niet expliciet in ons burgerlijk wetboek. Daardoor denken sommige ouders dat het nog steeds oké is om systematisch geweld te gebruiken tegen kinderen”, zegt Kamerlid Karin Jiroflée (sp.a), die het wetsvoorstel indiende, in De Morgen. “Alleen op deze manier maken we duidelijk dat huiselijk geweld in het kader van de ‘opvoeding’ tegen kinderen niet kan. Het is gênant dat wij daar als een van de laatste EU-landen nog niet in geslaagd zijn.”