Gecoöpteerd senator Bert Anciaux: “Gecoöpteerde senatoren kunnen meteen afgeschaft worden. Zij zijn geen meerwaarde voor de democratie”

ONZE OPINIE. Het is gemakke­lijk om principi­eel te zijn als je als minister in vrije val een gouden parachute krijgt

Ministers die opstappen zijn een zeldzaam ras geworden. Een fout? Dat is geen reden meer voor een C4. Een leugen? Ah! Dan hadden we nu al nieuwe regeringsleiders gehad. Als een minister dan toch nog ontslagen wordt omwille van een leugen, dan is het omdat ze zoals Joke Schauvliege vlak voor de verkiezingen meer lood dan goud zijn voor de partij. Kortom: ministers nemen al zeker geen ontslag meer uit principe. Principes in de politiek zijn namelijk als winden. Ze worden vastgehouden en als het niet meer lukt, laat je ze heel stilletjes los. Zo verwoordde wijlen Gaston Eyskens het.

