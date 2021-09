Gebruikers van exclusief nachttarief kunnen renteloos lenen om woning groener te maken

Energie Voordeel van nachtta­rief verdwijnt: wat is de impact op uw factuur?

6 mei Het verschil tussen het goedkopere nachttarief en duurdere dagtarief wordt stilaan afgebouwd. De elektriciteit op zich blijft even duur, maar elektriciteitsdistributie zal ‘s nachts duurder worden. Dat is geen goed nieuws voor wie zijn toestellen vandaag in de daluren en in het weekend inschakelt of over accumulatieverwarming beschikt. Waarom wordt het nachttarief afgeschaft en wat betekent dit voor jouw portemonnee? Mijnenergie.be schept duidelijkheid.