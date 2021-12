Gebruikers dienstencheques die zich niet gedragen kunnen voortaan uitgesloten worden

Poetsvrouw Kim heeft zelf een poetsvrouw: “Het is goedkoper om niet zélf mijn huis te poetsen”

“Ik win 3,80 euro bruto per uur door ondertussen niet mijn eigen huis, maar dat van iemand anders te poetsen”, zegt Kim (35). Ze is een van de vele poetsvrouwen die zelf een beroep doet op een huishoudhulp. Petra (35) komt zo vier uur per week poetsen bij haar collega, terwijl Kim kuist bij een andere klant. Maar zorgen ze er zo niet ongewild mee voor dat de wachtlijsten nog langer worden?

24 september