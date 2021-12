“Gebruik FFP2-masker en zelftest als u iemand in woonzorgcentrum gaat bezoeken”

Wie op bezoek gaat in een woonzorgcentrum neemt best al op voorhand een coronazelftest af. Dat zei Johan Staes, de gedelegeerd bestuurder van de sectororganisatie van private zorgondernemingen Vlozo, in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Dat is maar een kleine moeite om toch met enige zekerheid op bezoek te gaan bij de ouderen.” Daarnaast roept hij ook op om een FFP2-masker te dragen.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

De besmettingscijfers in de woonzorgcentra zijn al enkele weken redelijk stabiel, na een exponentiële toename van de besmettingen begin oktober. “Er zijn nog altijd woonzorgcentra waar er besmettingen zijn, maar het aantal bewoners of personeelsleden die positief testen en ziek worden is herleid tot een minimum door de hoge vaccinatiegraad en de boosterprikken”, zegt Staes. Toch zijn de woonzorgcentra bezorgd over de impact van de omikronvariant van het virus, waarover nog heel weinig geweten is.

Sensibilisering

De topman wil mensen dan ook sensibiliseren over wat ze zelf kunnen doen als ze op bezoek gaan in woonzorgcentra. Naast het volgen van de hygiënemaatregelen roept hij op om een FFP2-masker te dragen in plaats van een chirurgisch mondmasker. En hij pleit voor het inzetten van zelftesten.

“Alle Vlaamse woonzorgcentra beschikken over zelftesten. De voorzieningen kunnen vragen aan bezoekers om een zelftest te ondergaan vooraleer ze het woonzorgcentrum betreden”, benadrukt Staes.

Volledig scherm Johan Staes. © Photo News

“Niet met 12 tegelijk”

En hij gaat zelfs nog een stapje verder. “Als u op bezoek gaat in het woonzorgcentrum, neem dan op voorhand thuis een zelftest af. Die testen zijn vrij beschikbaar en dat is maar een kleine moeite.” Staes pleit er niet voor om maatregelen te verplichten, maar hoopt wel op een portie gezond verstand.

Er zijn geen beperkingen op het bezoek in woonzorgcentra, al heeft de overheid wel aan de voorzieningen gevraagd om na te denken over hoe een bezoek veilig kan gebeuren. “Het is misschien geen goed idee om met 12 of 13 op bezoek te gaan op de kamer van oma, bezoeken kunnen beter gespreid worden in de tijd”, zegt Staes nog.