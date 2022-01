Gebrek aan klimaatactie en sociale crisis zijn wereldwijd grootste risico's volgens World Economic Forum

“Hoe krijgt iemand met een diploma rechten zo’n redenering uitge­kraamd?”: De Wever betreurt in opiniestuk afloop van zaak-Hoeyberghs

In een opiniestuk voor ‘De Standaard’ blikt Bart De Wever terug op de veroordeling van Jeff Hoeyberghs. De N-VA-voorzitter neemt daarbij ook de rol van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op de korrel. Die organisatie stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “Om de grote maatschappelijke schade te bewijzen verwees hun advocaat naar het hoge aantal klachten dat vanuit de samenleving was binnengestroomd. Hoe krijgt iemand met een diploma rechten zo’n redenering uitgekraamd?”, klinkt het.

