Gebrek aan advies van EMA over derde prik is “ontgoochelend” volgens Wouter Beke

Ministers Somers en Beke hebben begrip voor de zorgen en frustraties op lokaal niveau maar ze benadrukken dat de beslissing meteen is genomen na het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Dat advies is volgens minister Beke midden augustus gevraagd. "Ik had het ook graag vroeger willen weten, dan had het ons veel miserie bespaard. Maar in ons beleid zijn de wetenschappelijke adviezen van de Hoge Gezondheidsraad van fundamenteel belang", aldus Beke.

‘Ontgoochelende’ rol van het EMA

De CD&V-minister gaf daarbij in één beweging het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) een kleine veeg uit de pan. Dat het EMA de lidstaten in een nieuw advies grotendeels vrij laat om zelf te oordelen over de derde prik, is volgens Beke "ontgoochelend". "Er zijn landen die op basis van politieke motieven iedereen willen vaccineren, los van de vraag of het nodig is. Het EMA laat de landen vrij om daar inzichten over te verwerven. Europa abdiceert hierin. Het EMA moet niet alleen coördineren in de aankoop van vaccinaties, het zou ook een coördinerende rol moeten spelen bij de wetenschappelijke adviezen", aldus nog Beke.