Gebouw naast CD&V-hoofdkwartier gekraakt om er 70 asielzoekers in te huisvesten

“We willen huisjesmel­ke­rij tegengaan en toch moeten we 24.000 euro betalen”: gezin dat te traag verbouwt krijgt gepeperde belasting in brievenbus

Jasmien De Smaele (37) is twee maanden geleden bevallen van haar tweede kindje, maar veel tijd om te genieten heeft ze niet gekregen: omdat de verbouwingen van haar huis in Oostende te lang duren, moet ze samen met haar partner maar liefst 24.000 euro betalen aan de stad. Jasmien is niet alleen, alleen al in dezelfde straat moesten er nog twee gezinnen dergelijke bedragen neerleggen.