Gebotst tegen een andere wagen? Deze chatbot zegt u wie in fout is

OVERZICHT. Besmettin­gen blijven fors stijgen, ziekenhuis­op­na­mes en overlij­dens dalen wel nog

11:01 Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is opnieuw fors gestegen, voor de vijfde dag op rij al. De trend van het aantal opnames en overlijdens is wel nog steeds dalend, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.