Geblunder met federale steun voor Waalse watersnood

Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) krijgt vandaag wellicht groen licht van de regering voor een rechtzetting van verkeerd toegekende middelen aan OCMW's na de zware overstromingen vorige zomer. Van 20 miljoen euro blijkt 3,2 miljoen onterecht of te veel gestort aan gemeenten.

De federale regering besloot in juli 20 miljoen euro steun te geven aan OCMW's voor zwaar getroffen gezinnen. De eerste schijf van 10 miljoen euro werd toegekend op basis van lijsten met voorlopige info van de gouverneurs, omdat het geld snel op het terrein moest zijn. Daarna zou een tweede schijf volgen met de definitieve info van de gewesten over het aantal getroffen huishoudens per gemeente - de sleutel voor de verdeling van de subsidies.

De Inspectie Financiën stelde in december vast dat haar advies nooit is gevraagd over die eerste schijf voor 165 OCMW's. Dat had volgens de regels wel gemoeten en door een gebrek aan controle zijn vermijdbare fouten gemaakt.

"West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn niet getroffen, maar toch is 1,2 miljoen euro aan gemeenten uit die provincies uit­betaald. In Vlaams-Brabant zijn 2 gemeenten getroffen, maar blijken 20 andere 559.000 euro te hebben gekregen", staat in de inspectienota.

In de regering klinkt de uitleg dat er in de directe nasleep van het noodweer, dat ook Vlaanderen trof, mogelijk onduidelijkheid was over wat gemeenten als schade konden definiëren.

Een aantal zwaar getroffen gemeenten in Wallonië wacht bijna een jaar na de ramp dan weer nog op geld. Luik heeft nog recht op een half miljoen euro, Chaud­fontaine op 100.000 euro, Wanze op bijna 150.000 en Trooz op bijna 200.000.