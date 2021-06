Gebied met PFOS-vervuiling is groter dan gedacht

Kansarmoe­de van kinderen in Vlaanderen licht gedaald in 2020

12:32 De kansarmoede van kinderen in Vlaanderen is in 2020 heel licht gedaald. Bijna 1 op de 7 (13,7 procent) van de kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaams Gewest wordt geboren in een situatie van kansarmoede. De kansarmoede-index 2020 ligt 0,4 procentpunt lager dan in 2019. Dat meldt het agentschap Opgroeien van de Vlaams overheid.