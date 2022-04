Gasten met leren rokjes, piercings en tattoos. En er werd ook al eens een bovenstukje thuisgelaten. Portret van dertig jaar decadentie en drugs in La Rocca

Respect voor de keuze van de Mol. Maar mentaal welzijn gaat ook over iemand niet in een rol duwen die hem of haar niet ligt

De held van de dag lijkt de Mol die het mentaal niet meer kon opbrengen. Maar is Thibault Courtois morgen ook een held wanneer hij bij de beslissende strafschoppenreeks op het WK beslist om in de kleedkamer te blijven? Of de chefkok die op uw huwelijksfeest afzegt omdat er te veel gasten zijn? Alle kassiersters die niet meer in de zaterdagdrukte willen werken? Het is een onpopulaire mening geworden, maar: druk hoort bij het leven. Het is goed dat dit programma toont dat iedereen het recht heeft om op de pauzeknop te drukken. Echt mentaal welzijn stopt daarentegen niet bij druk ontwijken, het leert ook ermee om te gaan.

7:13