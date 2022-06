Gasopslag Loenhout voor de helft gevuld, Van der Straeten: “Reserve maximaal aangevuld voor winter”

De gasopslagplaats in Loenhout is voor de helft gevuld, een maand vroeger dan vorig jaar het geval was. Dat laat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) weten. Van der Straeten benadrukt dat België voorbereid is, ook nu Rusland heeft aangekondigd dat het de leveringen naar Europa via de Nord Stream-pijpleiding verder zal terugschroeven.