Gascentrale van Manage krijgt vergunning onder voorwaarden

Weyts investeert 180 miljoen euro in nieuwe plaatsen in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt 180 miljoen euro vrij voor extra plaatsen in de klas. Het gaat om 2.000 plaatsen in het basisonderwijs, 11.000 plaatsen in het secundair en 1.800 plaatsen in het buitengewoon onderwijs. De verdeling gebeurt op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor, die in beeld brengt waar in 2027-2028 een plaatstekort wordt verwacht.

10:14