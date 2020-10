Gamen, eenzaam tijdverdrijf? Niet als je het samen met vrienden doet

De Croo kondigt “gedeelte­lij­ke lockdown" af: “Dit gaat wél over u, over uw beste vriend, uw zus of broer, uw ouders, uw oma of opa”

28 oktober Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in een videoboodschap de bevolking opgeroepen de nieuwe en strengere coronamaatregelen rigoureus op te volgen. "We leggen ons lot voor een stuk in elkaars handen.” Voor het eerst neemt De Croo ook de term “gedeeltelijke lockdown” in de mond. De nieuwe coronaregels zullen vanaf middernacht gelden voor heel het land, zonder verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.