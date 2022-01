Gala van de Gouden Vlinderdas: veel voetballers pronken met strikjes op de rode loper

Brecht Dodelijke schietpar­tij Brecht: neergescho­ten gevangene gijzelde duo bij overbren­ging naar jeugdin­rich­ting

De 21-jarige man die woensdagnamiddag overleed bij een schietpartij in Sint-Lenaarts (Brecht), had twee mensen gegijzeld die hem terug naar een jeugdinrichting zouden brengen. Onder bedreiging van een wapen werd naar België gereden. De twee gijzelaars werden in Hoogstraten vrijgelaten.

13 januari