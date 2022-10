GAIA viert dertigjarige bestaan met prins Laurent in hondentrui en ministers

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft deze namiddag in Brussels Expo haar dertigste verjaardag gevierd, in aanwezigheid van onder anderen prins Laurent en drie ministers van Dierenwelzijn, Ben Weyts (Vlaanderen), Bernard Clerfayt (Brussel) en Céline Tellier (Wallonië). Prins Laurent droeg voor de gelegenheid een pull uit hondenhaar die hij eerder in Berloz ontvangen had van de vereniging Handi-Bob, die kinderen met een beperking en bobtails samenbrengt.

"Dertig jaar strijd voor dierentransitie van 'iets naar iemand' bracht al veel verandering, maar er is nog een lange weg te gaan", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Uit een enquête die GAIA door Ipsos liet uitvoeren bij 1.650 Belgen blijkt dat zeven op de tien Belgen zeer bezorgd zijn over dierenwelzijn. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat het doden van dieren voor kleding niet oké is en bijna de helft is tegen het doden van dieren voor de jacht.

Vier op de tien Belgen vinden het doden van dieren voor medische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek problematisch. Bijna evenveel zijn die mening toegedaan voor vleesproductie en 46 procent vindt dieren doden om landbouweconomische redenen een probleem. "De Belgen zijn dus wel degelijk bekommerd om dierenrechten", aldus GAIA.

Volledig scherm Ook de ministers van Dierenwelzijn Weyts (Vlaanderen), Bernard Clerfayt (Brussel) en Céline Tellier (Wallonië) vierden mee. © BELGA

Van iets naar iemand

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag stelden oprichters Ann De Greef en Michel Vandenbosch een lijst op met dertig van hun belangrijkste overwinningen. "Van de sluiting van zes privézoos en de afschaffing van zes van de negen veemarkten over een EU-handelsverbod op zeehondenproducten en cosmetica getest op dieren, of het verbod op circussen met wilde dieren, het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië en op pelsdierkwekerijen in heel België, en de verkoop van 575.000 potjes Faux Gras de GAIA in 2021", klinkt het.

"Tijdens de 30 jaar die GAIA inmiddels op de teller heeft, evolueerden de dieren langzaam - te langzaam - in de geesten en de harten van de mensen. Van iets evolueerden ze meer naar iemand. Geen dingen meer, maar kwetsbare individuen met gevoel, belangen en rechten, die bijzondere bescherming verdienen. Dat is de dierentransitie waarvoor GAIA ijvert. Die transitie is volop aan de gang, maar nog lang niet gerealiseerd.”

Volledig scherm Prins Laurent poseerde nog even met de GAIA Catmobil. © Photo News

De strijd gaat door

De GAIA-voorzitter benadrukt dat de strijd voortgaat. "Staat nog op de agenda de komende tijd: een verbod op onverdoofd slachten in Brussel. Geen legkippen meer in kooien en geen chirurgische biggencastratie. Alleen nog plantaardige voeding en kweekvlees in de winkelrekken. De transitie naar proefdiervrij onderzoek. Een EU-verbod op pelsdierenkweek voor bont. Een EU-commissaris voor Dierenwelzijn. Geen dolfijnen in gevangenschap meer. En het opnemen van de dieren in de grondwet.”