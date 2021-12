Gaia pleit voor Vlaams en Brussels verbod op verkoop foie gras via dwangvoederen

Baby Axana stierf door infectie, niet door verwaarlo­zing: moeder is vrijgela­ten en wordt niet in verdenking gesteld

Het baby’tje van vier maanden dat woensdag dood werd teruggevonden in haar bedje in Eksaarde, is gestorven aan de gevolgen van een infectie, en dus niét door verwaarlozing. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van een wetsarts. De 32-jarige moeder van het meisje werd eerder deze week opgepakt omdat er vermoedens waren van verwaarlozing, maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen enkele aanwijzing is dat ze haar kindje niet goed heeft verzorgd. De vrouw is vrijgelaten en wordt niet verdenking gesteld.

18 december