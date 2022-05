Gaia overhandigt 70.000 handtekeningen voor Brussels verbod op onverdoofd slachten

Brusselse PS verzet zich tegen verbod op onverdoofd slachten, oppositie vindt het “onbegrij­pe­lijk”

De Brusselse PS-fractie gaat in tegen het voorstel van ordonnantie dat een verbod oplegt voor het onverdoofd slachten in het Brussels Gewest, zoals dat het geval is in Vlaanderen en Wallonië. Dat is beslist op een intern overleg waaraan ook de voorzitter van de Brusselse PS-federatie Ahmed Laaouej deelnam, zo meldt Le Soir. Verschillende oppositiepartijen in het Brussels Parlement noemen de beslissing van de PS “onbegrijpelijk”.

