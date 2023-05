GAIA kan filmen hoe varkensboer jonge biggen castreert: “Mochten ze dit doen met honden en katten: het land zou op z’n kop staan”

Als het contact met pluskinde­ren verdwijnt, wat zijn dan de opties? “Een woensdagbe­zoek afdwingen? Geen goed idee”

“Mijn pluszoon zie ik niet meer, dat is moeilijk.” Openhartig sprak Niels Destadsbader (34) over zijn relatiebreuk in ‘Viva La Feta’, en hoe diep het gemis van pluskinderen kan zijn. Een herkenbaar gegeven, waarvoor zelfs juridische stappen bestaan. Maar is dat wel zo'n goed idee? Twee experts delen hun visie. “Het woord ‘ouder’ in ‘plusouder’ is niet altijd een grote hulp om de juiste rollen te bepalen. Niet iederéén is ouder.”