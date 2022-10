GAIA bestaat dertig jaar: “Ons grote doel blijft: niemand eet nog vlees”

Al dertig jaar speelt GAIA voor Robin Hood in het grote dierenrijk en de lijst met verwezenlijkingen is lang, maar toch vindt de jarige dierenrechtenorganisatie zich vandaag - op Werelddierendag - relevanter dan ooit. “Helaas hebben we nog dossiers genoeg”, zegt Michel ‘Mr GAIA’ Vandenbosch (61). “Onze frustratie is dat we niet weten waar eerst te beginnen.”