Gabriella (101) en Oscar (94) vieren 70 jaar huwelijk op de corona-afdeling: “Geen bezoek, maar een bloemetje mocht wel”

Hij voelde zich al even niet in zijn haak. Hoesten, kort van adem. Corona, bleek na de test. Thuis bij zijn vrouw Gabriella in Izegem uitzieken, leek voor Oscar Van den Driessche (94) aanvankelijk de beste optie, hij had uiteindelijk geen koorts. Dag na dag ging hij achteruit. Praten werd lastiger, zo zonder adem. Maar Oscar vertikte het om zich in het ziekenhuis te laten opnemen. “Dan laat ik mémé achter, zei hij steeds”, vertelt Peggy, zijn oudste kleindochter. “Hij wilde haar niet alleen laten. We gingen ervan uit dat ook zij besmet was, maar zij zou haar test pas vijf dagen later krijgen. Die twee hebben elkaar nodig. Mémé waakt over zijn gezondheid - hij heeft hartproblemen en lijdt aan artrose - en zorgt nog elke dag voor vers eten op tafel. Pépé zet voor haar de televisie op omdat zij dat niet meer kan, én hij zorgt ervoor dat ze er elke dag piekfijn bij loopt.”