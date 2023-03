Gaat het licht dan toch niet uit in 2025? Nucleaire waakhond legt verrassend plan op tafel

Exclusief interview Bart De Wever over ‘woke’: “Verdedig ik Bart De Pauw, krijg ik meteen het verwijt dat ik een blanke, heteroman ben die vindt dat de vrouwkes niet moeten zagen”

Nee, Bart De Wever is geen liefhebber van woke. “Het volstaat dat mensen anoniem zeggen dat je je onbetamelijk hebt gedragen en dan heb je een probleem.” Hij vreest dat het wakkere denken over mens en maatschappij dezelfde mens en maatschappij op een hellend vlak zet. “Bart De Pauw heeft tegen de woke-kerk gezondigd en voor blanke, hetero mannen is geen vergiffenis mogelijk. Eens dader, altijd dader.” Zet u dus schrap, voor dit lange interview. Wees gerust: u zult zich ergeren. Soms zult u hem een oude zeur vinden, soms zult u uzelf hopeloos naïef vinden. Soms zult u knikken omdat u zijn woede begrijpt, soms zult u er woedend van worden. “Waar zijn we eigenlijk mee bezig, met die sensitivity readers en safe spaces?”