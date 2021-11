Gaan Franstalige studenten vaak te ver tijdens doop? “Hondenbrokken en badkuipen met bloed blijven populair”

Berlare Uitslaande brand verwoest twee woningen: brandweer kan drie katten redden, ook bewoners ongedeerd

Op Kamershoek in Berlare heeft een zware brand in de nacht van zaterdag op zondag twee woningen volledig in de as gelegd. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand die omwille van de indeling van het huis zeer moeilijk te bestrijden was. De bewoners bleven wel ongedeerd, maar de schade is aanzienlijk. Het parket stelde een deskundige aan om de oorzaak te onderzoeken.

12:34