Gaan er koppen rollen in de PFOS-onderzoekscommissie? “Politieke verantwoordelijkheid bestaat hier niet meer”

Het Vlaams Parlement heeft zich unaniem uitgesproken over de oprichting van een onderzoekscommissie in het dossier van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Nabij de site van de chemische fabriek 3M zijn verhoogde concentraties van die niet-afbreekbare chemische stof aangetroffen. De commissie zal moeten onderzoeken wat er in het verleden allemaal is misgelopen en wie wat op welk moment wist over de vervuiling. Maar wat kan zo’n commissie echt? En staan er politieke carrières op het spel? Politicoloog Carl Devos legt uit.