Ga hier na of er in jouw buurt maatregelen zijn vanwege PFAS-vervuiling

De Vlaamse overheid heeft deze week een interactieve kaart gelanceerd die de PFAS-vervuiling in beeld brengt. Daarop kan je bekijken of er maatregelen zijn in jouw buurt. In dit artikel vind je een tabel waarin je gemakkelijk kan zoeken naar risicolocaties in je gemeente.

In onderstaande tabel kan je zoeken op gemeente. Als er in jouw gemeente een risicolocatie is, zie je de straat of straten waar (mogelijks) vervuiling is. Ook kan je zien of er maatregelen zijn vanwege PFAS. Deze kunnen preventief zijn ingesteld of omdat er op de locatie PFAS-vervuiling vastgesteld is.

Je kan daarna ook op de website van de Vlaamse overheid in detail bekijken waar exact de maatregelen gelden. De kaart toont namelijk aan de hand van kleurencodes zones op straatniveau en is steeds bijgewerkt. Bij rode zones zijn locaties onderzocht en gelden maatregelen. In het geval van een oranje zone staat er een onderzoek gepland of is dat lopende en gelden er tijdelijk maatregelen. Bij groene zones zijn maatregelen afgeschaft omdat de locatie niet-verontreinigd is.

De maatregelen van de overheid zijn zogenaamde ‘no regret-maatregelen’. Die zijn genomen uit voorzichtigheid omdat er in verband met het probleem nog geen volledige wetenschappelijke kennis is. “Voor PFAS zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen”, schrijft de Vlaamse overheid op haar PFAS-website.

De informatie is het resultaat van een samenwerking tussen data van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse administraties en PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Het is gebaseerd op de antwoorden op een grootschalige bevraging bij alle Vlaamse burgemeesters van afgelopen zomer.