Fysieke meteropname gas en elektriciteit binnenkort maar om de vier jaar

Enkel in situaties waarbij er een verhoogd risico is op fouten, zal er wel nog een tweejaarlijkse fysieke meteropname gebeuren op de klassieke meters. Dat is bijvoorbeeld het geval bij sterk toegenomen of verminderd gebruik, of als er vroeger regelmatig rechtzettingen nodig waren.

Geen ontslagen

Dat er minder meteropnames zijn, zal niet tot een personeelsafbouw leiden bij Fluvius, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. “Zeker tot 2029 zijn er meteropnemers nodig. Een deel is vast in dienst, een deel tijdelijk. Er loopt een heroriënteringsproject. In veel gevallen is het een doorgroeijob. Het is niet zo dat deze beslissing resulteert in een-op-een aanpassingen in het personeelsbestand.”