FSMA waarschuwt voor "recovery room"-fraude

Meestal worden slachtoffers ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail, maar soms komen ze ook in contact met de oplichters via eigen opzoekingen op internet of via sociale media. De fraudeurs stellen bijvoorbeeld voor om waardeloze aandelen over te kopen of een juridische procedure op te starten. Maar steeds moet het slachtoffer vooraf een vergoeding betalen. "Eens de fraudeurs deze vergoedingen ontvangen, verdwijnen zij met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de vergoedingen te recupereren", stelt de FSMA.