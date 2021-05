Frustratie bij nachtclubs: “We worden voor de zoveelste keer genegeerd”

Extreem­rechts EU-parlements­lid Gouden Dageraad verzet zich niet langer tegen overleve­ring aan Grieken­land

11 mei Het extreemrechtse Griekse Europarlementslid Ioannis Lagos (48) verzet zich niet langer tegen zijn overlevering aan de Griekse autoriteiten. Dat meldt het Franse persagentschap AFP en is door het Brusselse parket bevestigd. Lagos werd op 27 april opgepakt in Brussel, nadat hij vorig jaar in eigen land werd veroordeeld tot een celstraf van 13 jaar en 8 maanden omdat hij leiding gaf aan de neonazistische partij Gouden Dageraad, die buiten de wet gesteld is als criminele organisatie.