Frustratie bij Center Parcs: “Onze bungalows mogen niet verhuurd worden. Maar wie controleert coronaregels in vakantiehuisjes?”

“In oktober vorig jaar begon het nieuwe boekjaar en tot eind februari hadden we alle records in de 52-jarige geschiedenis van Center Parcs gebroken”, vertelt Dezeure. “We waren bezig met een ongelofelijk jaar, boordevol optimisme. In Center Parcs les Ardennes en Center Parcs De Haan hadden we net twee keer 30 miljoen euro geïnvesteerd. Alle bungalows werden er verbouwd en in De Haan kwam er zelfs een nieuw zwembad. En toen kwam corona. Eind januari wisten we dat al. De zoon van de vorige managing director doctoreert in Wuhan - hij was één van de negen Belgen die werd gerepatrieerd - en dus volgden we de evoluties op de voet en ging onze risk-afdeling daar ook proactief mee aan de slag. Voor ons is veiligheid altijd een topprioriteit geweest, daar zijn we elke dag mee bezig. Het schrikt ons niet af, het zit in ons DNA.”