Frederick Vereecken uit Gent is uitgeroepen tot allereerste ‘Held van de Helpdesk’

Siamese tweeling uit Congo met succes gescheiden in Kinderzie­ken­huis Koningin Fabiola

19:58 Een Siamese tweeling uit de Congolese provincie Sankuru is met succes geopereerd in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel. Dat hebben de Congolese first lady Denise Nyakera Tshisekedi en minister van Staat André Flahaut in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt. Flahaut en Tshisekedi kwamen samen om het "slagen van hun gezamenlijke actie" wereldkundig te maken.