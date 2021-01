Frédéric Daerden enige kandidaat-voorzitter Luikse PS-federatie

Voor één op de drie slaat corona een deuk in het werkple­zier

17:33 Eén op de drie Belgen verklaart minder werkplezier te hebben dan voor de coronacrisis, maar 77% is nog altijd tevreden met zijn job. Bijna de helft van de ondervraagden is pessimistisch over de veranderingen die de Covid-crisis met zich meebracht, terwijl een kwart gelooft dat die veranderingen net nieuwe kansen bieden. Dat zijn de opvallendste resultaten van de enquête die uitzend- en selectiebedrijf Accent deed bij duizend Belgen.