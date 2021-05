Fraude van 13 miljoen met zonnepanelen wordt niet behandeld. En daar draait u voor op

Tien jaar geleden was er een rush op zonnepanelen in Vlaanderen. Wie ze installeerde, ontving daarvoor subsidies. In 2010 was één groenestroomcertificaat per 1.000 kWh 350 euro waard. Daarna werd het systeem afgebouwd. Installaties kleiner dan 10 kW die sinds 14 juni 2015 gekeurd worden, krijgen zelfs geen certificaten meer, maar de fraude is allerminst gestopt. Het gaat dan om het vervalsen van keuringsverslagen tot het antedateren van facturen. In 2020 werden 232 dossiers ‘fraude met lokale productie’ afgesloten waarbij 280 zonnepaneleninstallaties grondig werden onderzocht. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van 2019. In 80 procent van de dossiers werden inbreuken vastgesteld. Dit leidde in 67 procent van die dossiers tot een terugvordering van het onrechtmatig voordeel. Vorig jaar werd voor bijna 5 miljoen euro aan onrechtmatig verkregen groenestroomcertificaten teruggevorderd.