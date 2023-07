Franstalige vakbond wil Delhaize-winkels “onverkoopbaar” maken en roept op tot boycot

Topman gemeen­schapon­der­wijs pleit voor kortere zomervakan­tie in scholen in Vlaanderen

De zomervakantie is van start gegaan, maar niet voor wie naar een Franstalige school gaat. Dit jaar spreidt het Franstalige onderwijs de vakanties voor het eerst volgens het nieuwe systeem. De zomervakantie is beperkt tot zeven in plaats van negen weken. Koen Pelleriaux, verantwoordelijk voor het gemeenschapsonderwijs GO!, pleit voor een gelijkstelling van de schoolvakanties in Nederlandstalige en Franstalige scholen.