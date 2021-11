Franstalige vakbond CNE dient stakingsaanzegging als protest tegen verplichte vaccinatie

De Franstalige, christelijke vakbond CNE heeft een stakingsaanzegging ingediend als protest tegen de verplichte vaccinatie in de zorgsector.

Het kernkabinet bereikte gisteravond een akkoord over de regeling rond de verplichte vaccinatie van het gezondheidspersoneel. Er komt een overgangsfase tussen 1 januari en 31 maart, maar vanaf 1 april geldt er een verplichte vaccinatie voor al het gezondheidspersoneel. Niet-gevaccineerde personeelsleden worden ontslagen en kunnen gebruikmaken van de klassieke werkloosheidsregeling, met behoud van anciënniteit en rechten.

Deze modaliteiten en vooral de sancties bij weigering van vaccinatie zijn volgens de CNE een "belediging".

Voor de Vlaamse christelijke vakbond ACV Puls is de regeling van de verplichte vaccinatie in de zorg een kaas met heel veel gaten. “Voorts zijn de sancties te hard en de invoering ervan is veel te snel”, luidt het.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten verzetten zich niet tegen het principe dat de regering een beslissing neemt over een vaccinatieverplichting in de zorg. “Maar deze regeling is fundamenteel fout. Ze zal op de werkvloer leiden tot absurde situaties die niet uit te leggen zijn”, benadrukt Olivier Remy.

Volgens de vakbond zijn de sancties te hard en de invoering ervan veel te snel. “Niet-gevaccineerde werknemers zullen uit de sector stappen vanaf begin januari. In een realiteit van acuut te weinig personeel is dat absurd. De werkdruk en de uitval van personeel is nu reeds nauwelijks houdbaar”, aldus Remy.