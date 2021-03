Franstalige politici voeren druk op voor versoepelingen: “Indicatoren zijn geruststellend”

In de aanloop naar het Overlegcomité dat deze namiddag samenkomt, voeren verschillende Franstalige politici de druk op voor versoepelingen. PS-voorzitter Paul Magnette wil dat het Overlegcomité een kalender vastlegt voor de heropening van de gesloten sectoren eind april, begin mei. Versoepelingen in het onderwijs moeten er daarvoor al komen, zegt hij in een interview met Sudpresse. Ook de minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) pleit voor prioritaire versoepelingen in het onderwijs en een heropening van gesloten sectoren vanaf midden april. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) blijft intussen hardnekkig aandringen op meer contactmogelijkheden, nu de motivatie van de bevolking op een dieptepunt zit.

Volgens Paul Magnette is versoepelen in het onderwijs de eerste prioriteit. “De maatregelen werden vorige week bijna goedgekeurd: een heropening van de campussen in het hoger onderwijs, met 20 procent gelijktijdige aanwezigheid; alle middelbare scholieren opnieuw fulltime naar school na Pasen, met al een test twee weken voor Pasen (vanaf 22 maart) voor het 3e en 4e secundair (vakanties kunnen indien nodig als buffer fungeren) en een volledige terugkeer naar school voor de meest kwetsbare studenten in maart.”

Voor de socialist zouden de horeca, cultuur en evenementensector na de paasvakantie weer open kunnen gaan. "Misschien niet op maandag 19 april, maar eind april of uiterlijk begin mei. Waarom overigens niet 1 mei?” Volgens Magnette moet er vrijdag beslist worden, want voor de heropening van een restaurant kan je niet improviseren wat betreft het aannemen van personeel, aankoop van producten, de afronding van protocollen enz. "Over acht weken hebben we een aanzienlijk deel van de bevolking ingeënt, vooral de meest kwetsbaren", denkt Magnette.

Wat betreft sociale bubbels is hij van mening dat er al bijna zeker een akkoord is om van 4 naar 8 of 10 mensen te gaan buiten. Van de uitbreiding naar twee knuffelcontacten is hij geen tegenstander.

Over de opheffing van het verbod op niet-essentiële reizen om over te stappen op ontmoedigende maatregelen, zegt Magnette: "Europese regels zullen ons daartoe dwingen, maar ik vraag er helemaal niet om". "Deze reizen van een hele kleine minderheid maken de zaken vreselijk moeilijk qua controle. Het is een echte nachtmerrie voor de lokale autoriteiten, want niet iedereen is van goede wil."

Quote De indicato­ren zijn geruststel­lend. Minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR)

De minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR) noemt de indicatoren “geruststellend” en zegt positieve cijfers te zien, zoals de daling van het aantal overlijdens, die “ons in staat stellen om versoepelingsmaatregelen te nemen”. Dat zei hij in een gesprek op LN24 en Bel-RTL. “We blijven op een plateau, er is geen exponentiële stijging zoals we vorige vrijdag misschien vreesden”, klinkt het.

Net zoals Magnette noemt ook Jeholet een versoepeling in het onderwijs en voor de jongeren een eerste prioriteit. Ook de minister-president mikt op een aanwezigheid van 20 procent op universiteiten en middelbare scholen, een volledige heropening van de middelbare scholen na de paasvakantie, of zelfs een terugkeer van het 3e en 4e jaar vanaf 22 maart. Volgens hem moeten ook de beperkingen voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar verdwijnen.

Wat betreft de cultuur-, horeca- en evenementensector, vraagt Jeholet om vooruitzichten en een kalender met specifieke data van heropening. Jeholet noemt 19 april of 1 mei. Over de sociale bubbels is Jeholet ook voorstander van een uitbreiding naar naar acht of tien personen buiten, en twee knuffelcontacten.

Quote De regels moeten nu aangepast worden aan de realiteit. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez legt de nadruk op de sociale versoepelingen. “De regels moeten nu aangepast worden aan de realiteit, zeker omdat de motivatie momenteel op zo’n laag pitje staat”, aldus Bouchez. “Laat thuis weer 2 knuffelcontacten toe en laat in de buitenlucht grotere groepjes elkaar ontmoeten. Anders gaan de mensen de regels aan hun laars lappen. Dat zal pas dramatisch zijn voor de ziekenhuisopnames!”