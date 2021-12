Franstalige epidemioloog bedwingt met moeite de tranen na beslissingen van Overlegcomité: “Het vertrouwen is weg”

ONZE OPINIE. Met de privésfeer buiten schot grijpen politici in waar het virus minder nijdig om zich heen slaat

Save Christmas. Geen politicus durfde het dit jaar te herhalen, maar daar komt het op neer. We moeten blij zijn met deze kerst. Dat is in feite de boodschap. We kunnen meer dan een jaar geleden, toen we nog verkleumd rond de vuurkorf een glas wijn dronken of kerst vierden met twee of drie bij een bestelde maaltijd. Er zijn geen bubbels — of enkel de bubbels waar we graag mee klinken. Achter de voordeur hopen politici op burgerzin.

5:00