Franstalig onderwijs verlengt herfstvakantie, minister Ben Weyts: “Niet aan de orde in Vlaanderen”

De herfstvakantie duurde normaal van maandag 2 tot zondag 8 november, maar wordt in het Franstalig onderwijs verlengd tot en met woensdag 11 november. De scholen blijven er wel in code geel, zonder bijkomend afstandsonderwijs voor het secundair.

Een verlenging van de herfstvakantie, zoals in Franstalig België, is in Vlaanderen niet aan de orde. “Met de huidige leerachterstand, de schade die werd opgelopen toen de lessen op school werden geschorst in het voorjaar, kunnen we elke schooldag goed gebruiken”, is te horen bij het kabinet van minister Weyts.