Franse rusthuisketen Orpea zet Belgische topman aan de deur

Met een herlanceringsplan dat de groep op 15 november presenteerde, wil ze trachten het vertrouwen van alle betrokken partijen te herstellen. “Het belangrijke doel van de groep is om de zorg terug in het hart van haar activiteiten te plaatsen. Om dat te kunnen doen, moet de groep terugkeren naar een duurzame financiële structuur en het financiële evenwicht herstellen. Een analyse van de activiteiten in België toont een ongunstige situatie die aanpassing vereist”, klinkt het.

Orpea benadrukt in het persbericht wel dat “elke conclusie of gissing met betrekking tot de toekomst van specifieke residenties voorbarig is”.

Het Belgische directieteam moet de continuïteit van de zorg en diensten in elk van haar vestigingen nu garanderen, “op elk moment in deze transformatiefase”.

Zestigtal rusthuizen

Orpea telt in Frankrijk 350 rusthuizen en baat in België een zestigtal rusthuizen uit. In januari verscheen het boek ‘Les Fossoyeurs’ ('De Doodgravers’) van journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen.