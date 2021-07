Franse kandidaten zorgen voor forse toename inschrijvingen toegangsexamen artsen

Zorg en Gezondheid kan jongeren die met vliegtuig terugkeer­den uit Spanje niet beboeten

16:15 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan de jongeren die in Spanje positief testten op het coronavirus en toch met het vliegtuig terugkeerden in plaats van met de voorziene bussen, niet beboeten. Dat hebben de juristen van het agentschap aangegeven, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Sanctioneren is voor ons enkel mogelijk bij overtredingen tegen de maatregelen in Vlaanderen.”