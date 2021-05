Franse justitie beslist topman Avrox over te leveren aan België

Werd België opgelicht bij aankoop miljoenen mondmas­kers? Politieon­der­zoek brengt ex-minister in verlegen­heid

5 mei Herinnert u zich Avrox nog? De deal die onze overheid sloot met de obscure Luxemburgse vennootschap voor de aankoop van miljoenen stoffen mondmaskers botste vorig jaar al op kritiek. Maar ondertussen onderzoekt het parket of er ook sprake is van oplichting of witwassen. De huiszoekingen die dinsdag plaatsvonden brengen vooral ex-Defensieminister Philippe Goffin (MR) in verlegenheid. Wat is er precies gebeurd?